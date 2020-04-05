Fenerbahçe'de yönetimin asıl planı belli oldu!
Fenerbahçe'de Ali ve kurmaylarının teknik direktörlük koltuğunu Erol Bulut’a emanet etme kararı aldığı iddia edildi. Başarılı teknik adamın üzerine de sportif direktör getirilecek. Adaylar Mircea Lucescu, Zico ve Christoph Daum...
Fenerbahçe, önümüzdeki sezon teknik direktörlük için Aytemiz Alanyaspor'un başarılı çalıştırıcısı Erol Bulut ile büyük oranda anlaşmaya vardı… Sarı- Lacivertli yönetimin Erol Bulut sonrası planı ise ortaya çıktı. Erol Bulut'un üzerinde büyük bir futbol aklı daha olacak…
Yönetim, Erol Bulut'un üzerine bir sportif direktör düşünüyor. Bu koltuk için adaylar tanıdık yüzler… Daha önce Türkiye'de teknik direktörlük yapmış isimler. Lucescu, Zico ve Daum… F.Bahçe adaylardan birini göreve getirerek Bulut'un üzerindeki yükü hafifletmek amacında. Bu şekilde daha sağlıklı bir yapı olacağı görüşündeler.
Sarı-lacivertli yönetimin önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Adaylardan Daum ve Zico isminin daha ağır bastığı bildirildi…
Kaynak:Takvim
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