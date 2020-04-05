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Fiorentina'da 3 futbolcu koronavirüsü yendi

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Giriş Tarihi: 05.04.2020
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FİORENTİNA'DA 3 FUTBOLCU KORONAVİRÜSÜ YENDİ

Serie A takımlarından 'da koronavirüse yakalanan 3 futbolcunun son Kovid-19 testleri negatif çıktı. , ve için sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından 'da yeni tip koronavirüse yakalanan , ve 'nin son testleri negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Vlahovic, Pezzella ve Cutrone'ya son günlerde yapılan testlerin negatif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, zor bir dönemden geçildiğini vurgulanarak, doktor, hemşire ve hastane çalışanlarına teşekkür edildi.

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