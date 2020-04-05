Beşiktaş'tan flaş karar! 4 oyuncuya izin çıktı

Beşiktaş'ta; Jeremain Lens, Loris Karius, Victor Ruiz ve Kevin-Prince Boateng’in ülkelerine gitme taleplerine olumlu yanıt geldi. Ligin en iyi ihtimalle haziranda başlayacağını belirten söz konusu oyuncular, “Ailemizin yanında olmak istiyoruz, bırakın gidelim” dedi. Beşiktaş yönetimi ise onayı belirli şartlarla bağlayarak verdi.

Süper Lig'in ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından kulüpler, bunun bir tatil değil zorunluluk olduğunu belirterek yabancı futbolcularına ülkelerine gitme izni vermemişti. Bu yasakta seyahat şartları ve Avrupa ülkelerindeki salgının durumu nedeniyle virüs kapma ihtimali yüksek olmasının etkisi de çok fazlaydı.

JEREMAİN LENS ÇOK ISRAR ETTİ

Ancak TFF'nin liglerin en iyi ihtimalle haziran ayında başlayacağını açıklamasının ardından yabancılardan ülkelerine dönme talepleri ardı ardına gelmeye başladı. Milliyet'in haberine göre; üst üste iki gün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen Beşiktaş yönetimi, talepleri değerlendirdi. Özellikle Jeremain Lens'in ısrarcı olduğu belirtildi. Hollandalı futbolcunun yanı sıra Loris Karius ve Victor Ruiz ile birlikte Boateng de gidiş için resmen izin istedi.



DÖNÜŞ MAYISIN İLK HAFTASINDA

Dört futbolcunun ısrarı sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, "Şartlarımız var. Kabul etmeniz halinde ailenizin yanına gidebilirsiniz" cevabını iletti. Futbolcular şartları kabul etti ve izni aldı. Hazırlık dönemi de göz önünde bulundurularak oyunculardan mayısın ilk haftasında İstanbul'da olmaları istendiği gelen bilgiler arasında. Dört oyuncunun özel uçaklarla Türkiye'den ayrılarak ailelerinin yaşadığı ülkelere gideceği belirtildi.