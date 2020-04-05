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Galatasaray'a iki müjde birden! Sözleşme aşamasına gelindi

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Giriş Tarihi: 05.04.2020 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020
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GALATASARAY'A İKİ MÜJDE BİRDEN!

Galatasaraylı yöneticilerle görüşen , kulübü Monaco’ya gelecek yıl da Türkiye’de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk’la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.

İç ve dış transferde 'a iki müjde birden... Liglere verilen arada boş durmayan Sarı- Kırmızılılar, kadro planlaması yapmaya devam ediyor. Teknik direktör 'in talebi doğrultusunda çalışmalara geçen Yönetimi, iki oyuncuyla kontrat yenilemeye hazırlanıyor. Bunlardan biri, Galatasaray formasıyla ikinci baharını yaşayan . 34 yaşına giren Hollandalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Tecrübeli savunmacıyla yeni kontrat yapılması daha önce kararlaştırılmıştı. Taraflar arasında prensip anlaşması sağlanırken, süre ve maaş gibi detayların önümüzdeki hafta gerçekleşecek ikinci görüşmede masaya yatırılacağı öğrenildi.

KARARINI YÖNETİCİLERE İLETTİ
Akıbeti merakla beklenen bir diğer isim olan 'da da önemli gelişmeler var. Karantina günlerinde kulübün kendisine ve ailesine olan yaklaşımından büyük mutluluk duyan Nijeryalı futbolcu, ne pahasına olursa olsun kariyerini Türkiye'de sürdürmeye karar verdi. Konuyla ilgili olarak Galatasaraylı yöneticilerle de görüşen 22 yaşındaki futbolcu, kararını onlara da bildirdi.

BU KEZ SATIN ALMA OPSİYONUYLA
Fanatik'in haberine göre; Özellikle Fatih hocanın mutlaka kadrosunda görmek istediği Onyekuru, kulüpten onay alması üzerine, bonservisini elinde bulunduran Monaco ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Genç yıldız, Galatasaray'da kalma arzusunu Fransız kulübünün yöneticilerine iletecek. Sarı- Kırmızılılar, Onyekuru'yu 1 yıllığına daha kiralamayı, ancak bu kez satın alma opsiyonuna da sahip olmayı hedefliyor.

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