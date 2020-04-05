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Fenerbahçe'de kritik Mehmet Ekici gelişmesi: Henüz borcumu ödemedim

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Giriş Tarihi: 05.04.2020
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FENERBAHÇE'DE KRİTİK MEHMET EKİCİ GELİŞMESİ!

'de sürpriz gelişmesi yaşanıyor. Sarı Lacivertli kulüpte yönetim tecrübeli futbolcu ile yola devam etme kararı aldı. Ekici’nin bu teklife bir hayli sıcak baktığı, “Bana kucak açan Fenerbahçe’ye henüz borcumu ödemedim” diyerek kalmak istediği belirtildi.

Geçen sezonun başında talihsiz bir şekilde sakatlanan yeni sezonda ise 'ye bildirilen listeye alınmayıp, devre arasında gönderilmesi gündeme gelen , şimdi gözdeler arasına girdi.

Sezon sonunda mukavelesi sona erecek olan gurbetçi oyuncuyu elde tutmak isteyen yönetim, şimdiden bu futbolcusu ile anlaşma kararı aldı.

Ekici'nin bu teklife bir hayli sıcak baktığı, "Bana kucak açan 'ye henüz borcumu ödemedim" diyerek kalmak istediği belirtildi.

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