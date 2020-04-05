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Beşiktaş'ın transfer rotası belli oldu

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Giriş Tarihi: 05.04.2020 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020
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BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER ROTASI BELLİ OLDU

’da transfer çalışmaları başladı. Siyah-Beyazlılar, ’nın Norveçli kalecisi Örjan Nyland ve eski golcüsü Vincent Aboubakar için harekete geçti.

Yeni sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Siyah-Beyazlılar, kadroda büyük bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Kaleden forvete hemen hemen her bölgede kan değişimi yapacak olan 'ın son olarak gündemine 2 ismin girdiği ortaya çıktı.

Fanatik'in haberine göre; Loris Karius'la ayrılık için geri sayımda bulunan Kara Kartal'da, Alman kalecinin yeri için son olarak 'nın Norveçli file bekçisi Örjan Nyland'ın gündeme geldiği bildirildi. Başakşehir'li 'ı da listesinde tutan Beşiktaş'ın, 29 yaşındaki Nyland için de girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

SEZON BAŞINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ
Siyah-Beyazlılar, kale bölgesine ek olarak hücum hattını da yeni bir isimle güçlendirmek istiyor. Bu konuda menacerler aracılığıyla önerilen ekibi Al Duhail'in golcüsü 'i gündeminde tutan Kartal'ın, eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı da listeye eklediği öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcu, 2016-17 sezonunda Beşiktaş formasıyla 27 lig maçında attığı 12 golle şampiyonluğun mimarları arasında yer almıştı. Sezon başında da eri dönüşü gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Kamerunlu futbolcu, bu dönem Porto'da 7 maça çıkıp 2 gol attı.

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