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Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber!

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Giriş Tarihi: 05.04.2020 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020
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FENERBAHÇE VE GALATASARAY'A KÖTÜ HABER!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrolarına katmak için harekete geçtikleri belirtilen 'nin sol beki için devreye girerken Juventus, Sevilla, Arsenal ve Napoli'nin de oyuncuya ilgilerini sürdürdükleri belirtildi.

ile sezon sonu kontratı sona eren ve takımdan ayrılması beklenen sol bek 'nın adı son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu. Fakat bu transfer için Türk kulüplerine kötü haber geldi.

Sport.es'e göre , Kurzawa için harekete geçti ve oyuncuyla da görüşmelere başladı. Katalan ekibinin, Kurzawa'ya olan ilgisinin çok daha öncelere dayandığı belirtilirken Digne transferi öncesi de Barcelona'nın oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Junior Firpo ile yollarını ayırıp Kurzawa'yı kadrosuna katmak isteyen Barcelona'da, Fransız oyuncunun da 'nın yedeği olmayı kabul edeceği belirtildi.

Kurzawa konusunda ekiplerimizi zorlayan tek takım ise Barcelona değil. Oyuncu için Juventus, Arsenal, Napoli ve Sevilla'nın da devrede olduğu belirtildi.

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