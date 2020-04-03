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Eto'o ve Demba Ba'dan ırkçı Fransız doktora tokat gibi sözler

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Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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ETO'O VE DEMBA BA'DAN IRKÇI FRANSIZ DOKTORA TOKAT GİBİ SÖZLER

Afrikalı yıldız futbolcular Samuel Eto'o ve , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların 'da denenmesi gerektiğini söyleyen iki Fransız doktora sert tepki gösterdi.

Senegal asıllı , Twitter hesabından, 'da bir televizyon kanalında iki Fransız doktor arasında geçen diyaloğun videosunu "Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı'ya hoşgeldiniz." yorumuyla paylaştı.

Kamerunlu Eto'o da, Demba Ba'nın paylaşımına verdiği cevapta, doktorları eleştirdi.

Eto'o, "Afrika sizin oyun alanınız değil." ifadelerini kullandı.

Fransa'da Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü Doktor Camille Locht ve 'teki Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira, LCI televizyonunda Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Mira, verem hastalığında başvurulan BCG aşısının Kovid-19'a karşı etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmayla ilgili, "Eğer kışkırtıcı olabilirsem, ilk önce bu çalışmayı maskelerin, tedavilerin ve yoğun bakımların bulunmadığı 'da test edemez miyiz?" ifadesini kullanmış, AIDS tedavisinde daha önce Afrika'da "hayat kadınları" üzerinde denemeler yapıldığını söylemişti.

Locht ise Mira'nın bu önerisine karşılık, "Haklısınız. Afrika'da BCG ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bir çalışma başlatacağız." demişti.

Sosyal medyada doktorların açıklamaları ırkçı olarak nitelenmiş, sömürgeciliğin devam ettiği yorumları yapılmıştı.

Küstah Fransız'dan ırkçı teklif: İlk önce Afrika'da deneyeceğiz KÜSTAH FRANSIZ'DAN IRKÇI TEKLİF: İLK ÖNCE AFRİKA'DA DENEYECEĞİZ

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