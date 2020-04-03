Küstah Fransız'dan ırkçı teklif: İlk önce Afrika'da deneyeceğiz
Çin'in Vuhan kentinden çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs her gün binlerce insanın ölümüne neden oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs Fransa'da da çok büyük salgına yol açtı. Fransa'da 4 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Koronavirüse karşı aşı çalışmaları devam ederken iki Fransız doktor adeta geçmişlerine giderek sömürgeci zihniyetlerini gözler önüne serdi. Fransız doktorların ırkçı yaklaşımları sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.
Fransız doktorlar katıldıkları televizyon programında aşı çalışmalarının devam ettiğini bulunduğu takdirde ilk olarak Afrika'da deneneceğini açıkladı. Fransa'da yayın yapan LCI televizyonunda doktorlar, tüberküloza karşı verilen BCG aşılarının koronavirüs tedavisinde kullanılması konusunda yapılan araştırmalara ilişkin konuştu.
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''DAHA ÖNCE DENENMİŞTİ YİNE AFRİKA'DA DENEYEBİLİR MİSİNİZ?''
Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nden Jean Paul Mira, "Provoke etmek adına soruyorum, acaba bu çalışma maske olmayan, tedavi olmayan, yoğun bakım ünitesi bulunmayan Afrika'da denenebilir mi? Daha önce de mesela AIDS hastalığı tedavi çalışmaları için hayat kadınları üzerinde denemeler yapılmıştı." ifadelerini kullandı.
"AFRİKA'DA DÜŞÜNÜYORUZ"
Skandal ifadeleri sürdüren Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü (Inserm) Direktörü Locht, "Evet, siz haklısınız, aynı zamanda biz de bu çalışmayı Afrika'da yapmayı düşünüyoruz. Bu ve bunun gibi çalışmaları ciddi bir şekilde Afrika'da yapmayı düşünüyoruz." dedi.
SOSYAL MEDYADAN YOĞUN TEPKİ
Fransız doktorların açıklamaları, sosyal medyada büyük tepki topladı. Afrika'yı geçmişte baskı ve sömürge altında tutan Fransa'nın, kıtada yeni hesaplar peşinde olduğu yönünde yorumlar yapıldı.
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