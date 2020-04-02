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Mane Liverpool'dan ayrılacak mı?

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Giriş Tarihi: 02.04.2020
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MANE LİVERPOOL'DAN AYRILACAK MI?

'un yakaladığı başarıda Salah ile birlikte takımdaki en önemli parçalardan biri olan için 'in takip olduğu biliniyordu. İngiliz kulübünüden bu transfer için kötü haber geldi. Liverpool yönetiminin Mane'yi satmak gibi bir düşünceleri olmadığı öğrenildi.

'da Jürgen Klopp ile birlikte başarı seviyesini bir hayli aşan ve şu anda dünya üzerinde yetenekleri ile adından sıkça söz ettiren transferinde flaş bir gelişme yaşandı. 'nın dev kulüplerinden biri olan 'in yıldız oyuncuya olan ilgisi biliniyordu.

Bu transfer flörtüne Liverpool cephesinden ret yanıtı geldi. 28 yaşındaki Senegalli yıldız futbolcu için söylentilerin ayyuka çıkmasının ardından The Athletic'e konuşan Liverpool'lu yöneticiler, Mane ve Salah'ı kesinlikle satmak istemediklerini belirttiler. Ayrıca iki oyuncu için de uzun dönem planları olduklarını aktardılar.

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