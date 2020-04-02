Manchester City'nin yeni hedefi Ozan Kabak
Alman devi Schalke forması giyen Ozan Kabak, oynadığı oyunla Avrupa'nın en pahalı genç oyuncuları arasına girdi. İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de savunma hattından memnun olmayan Pep Guardiola'nın Schalke forması giyen milli yıldızımız Ozan Kabak'ı kadroya katabileceği belirtildi.
Manchester City'de menajer Pep Guardiola, bu sezon Premier Lig'de sergilenen kötü performans sonrası savunmaya takviyeler yapmayı planlıyor.
İki yıl Şampiyonlar Ligi'nden men cezası alan Manchester City'de karara yapılan itirazdan sonuç alınmaması durumunda öncelikle genç oyuncuların gelişimi hedeflenecek.
Manchester Evening News, Manchester City'nin Bundesliga'da Schalke forması giyen Ozan Kabak'ı kadrosuna katabileceğini belirtti.
Haberde geçen ifadede Manchester City'de hala doldurulamayan Vincent Kompany'nin yerini Ozan Kabak'ın doldurabileceği ifade edildi.
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