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Manchester City'nin yeni hedefi Ozan Kabak

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Giriş Tarihi: 02.04.2020
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MANCHESTER CİTY'NİN YENİ HEDEFİ OZAN KABAK

Alman devi  forması giyen , oynadığı oyunla Avrupa'nın en pahalı genç oyuncuları arasına girdi. İngiltere ekibi 'de savunma hattından memnun olmayan 'nın Schalke forması giyen milli yıldızımız Ozan Kabak'ı kadroya katabileceği belirtildi.

'de menajer , bu sezon 'de sergilenen kötü performans sonrası savunmaya takviyeler yapmayı planlıyor.

İki yıl Şampiyonlar Ligi'nden men cezası alan Manchester City'de karara yapılan itirazdan sonuç alınmaması durumunda öncelikle genç oyuncuların gelişimi hedeflenecek.

Manchester Evening News, Manchester City'nin Bundesliga'da forması giyen 'ı kadrosuna katabileceğini belirtti.

Haberde geçen ifadede Manchester City'de hala doldurulamayan Vincent Kompany'nin yerini Ozan Kabak'ın doldurabileceği ifade edildi.

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