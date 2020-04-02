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Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme: Menajeri iyi çalışıyor

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Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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KADIOĞLU TRANSFERİNDE FLAŞ GELİŞME: MENAJERİ İYİ ÇALIŞIYOR

'nin genç yıldızı transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. 'nin kulüp rekorunu kıracak bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katacağı iddia edilirken Derby Country'yi takip eden gazeteciler bunun ihtimal dahilinde olmadığını dile getirdiler.

forması giyen 'nun adı, uzun bir süredir Phillip Cocu'nun çalıştırdığı takımlarından ile anılıyor.

YALANLADILAR
Son olarak Derby'nin, genç oyuncuyu kulüp rekorunu kıracak bir bonservis bedeliyle kadrosuna katacağı iddia edildi. Fakat Derby'ye yakın kaynaklar bu durumu yalanladılar.

TRANSFER TEKLİFİ YAPMAYACAKLAR
The Athletic'in Derby Country muhabiri Ryan Conway, Ferdi'nin ilerde bir ihtimal olabileceğinin ama şu anda Derby'nin kendisine teklif yapmayı düşünmediğini belirtti.

MENAJERİ İYİ ÇALIŞIYOR
Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan gazeteci Richard Cusack, "Dün geceden beri Türk kaynaklar iddia ediyor. Ya Derby'nin olağanüstü bir ilgisi var ya da menajeri çok iyi çalışıyor" yazmış ve Conway de, "Bu sonuncusu. Ocak ayında da aynıydı. Derby, onunla ilgili hiç görüşmemişti. Fenerbahçe mali sıkıntı yaşıyor ve oyuncu satması gerekiyor. Cocu da Fenerbahçe'nin eski hocası olduğu için Derby'ye yazmak kolay" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için gözlemci yolladılar FENERBAHÇE'NİN GENÇ YILDIZI FERDİ KADIOĞLU İÇİN GÖZLEMCİ YOLLADILAR

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