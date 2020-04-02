Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş gelişme: Menajeri iyi çalışıyor

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Derby Country'nin kulüp rekorunu kıracak bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katacağı iddia edilirken Derby Country'yi takip eden gazeteciler bunun ihtimal dahilinde olmadığını dile getirdiler.

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nun adı, uzun bir süredir Phillip Cocu'nun çalıştırdığı İngiltere Championship takımlarından Derby Country ile anılıyor.

YALANLADILAR

Son olarak Derby'nin, genç oyuncuyu kulüp rekorunu kıracak bir bonservis bedeliyle kadrosuna katacağı iddia edildi. Fakat Derby'ye yakın kaynaklar bu durumu yalanladılar.

TRANSFER TEKLİFİ YAPMAYACAKLAR

The Athletic'in Derby Country muhabiri Ryan Conway, Ferdi'nin ilerde bir ihtimal olabileceğinin ama şu anda Derby'nin kendisine teklif yapmayı düşünmediğini belirtti.

MENAJERİ İYİ ÇALIŞIYOR

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan gazeteci Richard Cusack, "Dün geceden beri Türk kaynaklar iddia ediyor. Ya Derby'nin olağanüstü bir ilgisi var ya da menajeri çok iyi çalışıyor" yazmış ve Conway de, "Bu sonuncusu. Ocak ayında da aynıydı. Derby, onunla ilgili hiç görüşmemişti. Fenerbahçe mali sıkıntı yaşıyor ve oyuncu satması gerekiyor. Cocu da Fenerbahçe'nin eski hocası olduğu için Derby'ye yazmak kolay" ifadelerini kullandı.