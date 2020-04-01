Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'a kanca! Anlaşma sağlandı
Futboldaki mali sorunlar ve corona virüs nedeniyle, transfer harekatını yerli isimler üzerinden sürdüren Galatasaray'da yeni hedef Oğulcan Çağlayan. Sarı kırmızılı takım, Çaykur Rizespor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan genç oyuncu ile anlaşmaya vardı.
Mali sorunlar ve kiralık oyuncuların çokluğu nedeniyle yaz transfer döneminde büyük değişeme uğraşacak olan Galatasaray, çalışmalarına şimdiden başladı. Özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılı ekibin, Çaykur Rizespor'un başarılı hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan ile büyük oranda anlaştığı bildirildi. 16 yaşındayken bir ay kadar Florya'da idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan, bir aksilik olmazsa bu kez kalıcı olarak sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirecek.
2+1 YILLIK SÖZLEŞME
Şu an 24 yaşında bulunan Oğulcan ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Ayrıca yıllık ücreti de 1 milyon euro civarında olacak. Daha önce de adı sık sık sarı-kırmızılı ekip ile anılan genç santrafor, Rizespor formasıyla bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi. Ankaraspor altyapısında yetişen, Gaziantep, K. Erciyes, Kayseri ve Çaykur Rizespor formaları giyen ve kendini sürekli geliştiren Oğulcan'ın Fatih Terim ile çalışacağı için çok heyecanlı olduğu ifade edildi.
FLORYA'DA NİYE KALMADI?
Florya'ya ikinci kez ayak basmaya hazırlanan Oğulcan'ın geçen yıl Radyospor'da, kısa süren Galatasaray macerasını anlatmıştı. Terim'in isteğiyle 16 yaşında Florya'da idmanlara çıktığını ifade eden Oğulcan, "İmza atmadan önce Fatih hoca, A Milli Takım ile anlaştı. Müfit (Erkasap) hoca, 'Biz yokken burada fazla şansın olmaz' dedi. Ben de Gaziantep'in yolunu tuttum" dedi.
Kaynak: Takvim
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