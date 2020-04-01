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Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

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Giriş Tarihi: 01.04.2020
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DOĞAN'DAN 'MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK

Başkan Yardımcısı , Oltan Köleoğlu Enerji olarak ""na 5 milyon 61 lira bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Başkan Yardımcısı , Oltan Köleoğlu Enerji olarak ""na 5 milyon 61 lira bağışta bulunacaklarını açıkladı.
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Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı da olan Doğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na şirketimiz Oltan Köleoğlu Enerji adına 5 milyon lira, memleketimizin Trabzon olması hasebiyle üzerine 61 lira daha koyarak toplamda 5 milyon 61 lira bağışta bulunuyoruz"

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