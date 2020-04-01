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Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi kararını verdi

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Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KARARINI VERDİ!

Son dakika haberi..., kalan Şampiyonlar Ligi ve maçlarını Temmuz-Ağustos'ta oynanmasına karar verdi.

, kalan Şampiyonlar Ligi ve maçlarını Temmuz-Ağustos'ta oynanmasına karar verdi.

Alman ZDF'nin haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçları Temmuz - Ağustos aylarında oynatacak. Böylece İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali de Ağustos sonrasına sarkacak.

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