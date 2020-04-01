Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi kararını verdi
Son dakika haberi...UEFA, kalan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını Temmuz-Ağustos'ta oynanmasına karar verdi.
UEFA, kalan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını Temmuz-Ağustos'ta oynanmasına karar verdi.
Alman ZDF'nin haberine göre UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçları Temmuz - Ağustos aylarında oynatacak. Böylece İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali de Ağustos sonrasına sarkacak.
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