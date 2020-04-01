Nürnberg'e kiralanan Michael Frey hakkında flaş iddia!

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması için oyuncu arayışlarına başlayan Fenerbahçe yönetimine kötü haber. Sarı lacivertli takımın İsviçre'nin Zürich takımından transfer ettiği ancak performansından memnun kalmadığı için sezon başında Bundesliga ekiplerinden Nürnberg'e kiralanan Michael Frey için Alman basınından flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe için flaş gelişme... Almanya'nın köklü yayın organı Bild, sarı lacivertlilerin sezon başında Nürnberg'e kiralık gönderdiği golcü futbolcu hakkında önemli bir bilgiye yer verdi.

Nürnberg kulübünün sezon sonunda yollarını ayıracağı isimlerin listelendiği haberde, "Michael Frey işinin başında. İsviçreli, sezon sonuna kadar kiralık alındı. Kulüp ve taraftarlar onu stadyumda görmek istiyor." dedi.

"CORONA PAZARLIĞI OLABİLİRDİ AMA..."

Haberin detaylarında Michael Frey'in durumu hakkında yapılan açıklamada golcü futbolcunun satın alma opsiyonuna değinilirken, "İsviçreli, kulübün satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı tek oyuncu konumunda. Üç milyon euro civarında bir rakam var. Mevcut belirsiz finansal durumda bu çok yüksek! Golcü futbolcu ancak bir corona pazarlığında takımda kalabilirdi. Ayrıca, Frey Nürnberg'de kalmaya karşı değil." denildi.

Michael Frey, bu sezon çıktığı 22 müsabakada 5 gol 4 asistle oynarken 1965 dakika sahada kalmayı başardı.