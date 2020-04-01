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Mehmet Ekici Fenerbahçe'de kalacak mı? Karar verildi

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Giriş Tarihi: 01.04.2020
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YILDIZ OYUNCU FENERBAHÇE'DE KALACAK MI? KARAR VERİLDİ

'de sezon ilk yarısında federasyona bildirilmediği için resmi maçlara çıkamayan 'nin ikinci yarıdaki performansı yönetimi memnun etti. Deneyimli futbolcuyla mali konularda anlaşılması halinde sözleşme yenileneceği bildirildi.

'de sezonun ilk yarısında 'na gönderilen listede yer almayan , takıma dönmüştü. 30 yaşındaki oyuncu ilk yarıdaki maç eksiğine rağmen ikinci yarıda oynadığı maçlarda dikkat çeken bir performans sergilemişti.

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertli taraftarın da sevdiği isimlerden biri olan tecrübeli orta saha ile mali konularda anlaşma sağlanırsa biten sözleşmesi yenilenecek. Yıldız oyuncu da bazı teklifler alsa da takımda kalmak istiyor.

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