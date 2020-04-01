Liverpool'un Müslüman yıldızı Sadio Mane'den ülkesi Senegal'e korona hastanesi
Dünya corona virüse karşı kırmızı alarm verdi. Birçok ülke virüse karşı ekonomisini ve vatandaşını korumak için milyarlarca Euro'yu bulan yardım paketleri açıkladı. Futbolun önde gelen yıldızları Ronaldo ve Ibrahimoviç, virüs nedeniyle birbirinden önemli yardımlara imza attı. Son olarak Liverpool'un Senegalli yıldız oyuncusu Sadio Mane doğduğu kasabaya, koronavirüse yakalanan hastaların tedavilerinin de yapılacağı büyük bir hastane yaptırıyor.
Sadio Mane'nin temsilcisi Bjorn Bezemer, Senegal basınına yaptığı açıklamada, ülkenin Kazamans şehrinin orta kısmında yer alan ve Mane'nin doğduğu yer olan Bambali kasabasında hastanenin yapımına başlandığını söyledi.
HASTANENİN MALİYETİ 3.5 MİLYON DOLAR
Bezemer, hastanenin yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olacağını ve tamamını Mane'in karşıladığına dikkati çekerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavilerinin de yapılması için inşaatı hızlandırdıklarını kaydetti.
ÜLKESİNİN GURUR KAYNAĞI
"Sadio Mane, doğduğu kasabayı modernize etmek istiyor, daha önce de Bambali'de büyük bir okul yaptırmıştı." diyen Bezemer, yıldız futbolcunun ülkesi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.
Bezemer, hastanenin faaliyete girdiğinde Kazamans bölgesine de sağlık hizmeti vereceğini ifade etti.
Yıldız futbolcu yakın zamanda Kovid-19 ile mücadele kapsamında kullanılması için ülkesine büyük miktarda para yardımında bulunmuştu.
Sadio Mane, daha önce de Senegal'e yaptığı maddi yardım ve sosyal katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından ödüllendirilmişti.
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