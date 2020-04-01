Erol Bulut Fenerbahçe'den teklif aldı mı? Flaş yanıt
Fenerbahçe'de Ersun Yanal sonrası teknik direktörlük koltuğu boş kaldı. Sarı lacivertli yönetim, birçok antrenörle görüşmesine rağmen bir sonuca varamadı. Fenerbahçe ile adı sık sık gündeme gelen Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, sarı lacivertli kulüple ilgili sessizliğini bozdu.
Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası dönem için hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpte Alanya'daki başarılarıyla alkış toplayan Erol Bulut'un adı öne çıktı.
SÖZLEŞMESİ 31 MAYIS'TA BİTİYOR
45 yaşındaki teknik adamın Alanya ile sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitiyor. Yeni Malatyaspor'un ardından Aytemiz Alanyaspor'da da başarıyı yakalayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bulut'un takıma özlenen istikrarı sağlayacağına inanılıyor.
"BAŞKA TEKLİFLERİ KONUŞMAM"
CNN Türk'ün haberine göre; Erol Bulut, Fenerbahçe teknik direktörlüğü hayalini dile getirmese de gizlemiyor. Bulut'un daha önce başka büyük takımlardan teklif aldığı ancak "Benim hayalimde Fenerbahçe teknik direktörlüğü var. Bu nedenle başka teklifleri konuşmam" dediği biliniyor.
EROL BULUT'TAN FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Erol Bulut, "Ben de sosyal medyadan takip ediyorum. Fenerbahçe tarafından bana hiçbir teklif sunulmadı. Doğru da bulmuyorum çünkü şu anda Alanyaspor'un başarısı için çalışıyorum. Umarım istediğimiz hedeflere ulaşırız. Sezon sonunda bu konulara bakacağız" dedi.
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