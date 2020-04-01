Beşiktaş düğmeye bastı! Kesintiler başlıyor
Dünya futbol ekonomisi corona virüs nedeniyle baltalandı. Birçok kulüp bu krizi oyuncu maaşlarında indirime giderek çözmeyi düşünüyor. Katalan devi Barcelona, oyuncu maaşlarında yüzde 70 indirime gitti. Süper Lig'den Beşiktaş, Barça modelini uygulayacak. Yönetim, 2 milyon Euro’nun üzerinde olan oyunculardan yüzde 70, diğer isimlerden yüzde 50 indirim isteyecek.
Corona virüs sebebiyle dünya çapında birçok ligin durdurulması sonrasında mali sıkıntı içerisine giren kulüpler, bir bir ekonomik tedbirler almaya başladı.
BEŞİKTAŞ BARÇA'YI MODEL ALDI
Fanatik'in haberine göre; Bu doğrultuda Katalan devi Barcelona'nın oyuncuları, maaşlarında yüzde 70 indirime giderek bu alanda kulüplerine destek oldular... Barça'yı bu konuda yakından takip eden Beşiktaş Yönetimi de, dünya devinin modelini uygulama kararı aldı. Dün Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde telekonferans aracılığıyla toplanan Siyah-Beyazlılar, Barcelona'nın maaş indirme politikasını 2 farklı şekilde gerçekleştirme kararı aldı. Bu doğrultuda, maaşları 2 milyon Euro'dan fazla olan futbolculardan yüzde 70, bu miktarın altında olan isimlerden ise yüzde 50'lik maaş indirimi isteneceği kaydedildi. Kaptanlar harekete geçti Bu konudaki planlamayı daha detaylandıracak olan Beşiktaş Yönetimi'nin ardından oyuncularla A Takım'dan sorumlu yöneticiler; Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ aracılığıyla kararlarını paylaşacakları bildirildi. Siyah-Beyazlılar'ın takım kaptanları Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson, geçen hafta takım arkadaşlarıyla görüşüp, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki maaşlarını kulübe bırakma kararı almıştı.
YÜZDE 70'E TAKILAN OYUNCULAR
Elneny, Vida, Lens, Ljajic, Burak
YÜZDE 50'YE TAKILAN OYUNCULAR
Karius, Utku, Caner, Gökhan, Ruiz, Rebocho, Roco, Douglas, Diaby, Atiba, N'Koudou, Umut, Güven, Dorukhan, Boateng, Boyd, Necip
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