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Son dakika: Galatasaray'dan önemli Abdurrahim Albayrak açıklaması

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Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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GALATASARAY'DAN ÖNEMLİ ALBAYRAK AÇIKLAMASI

Son dakika: Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan 2. Başkanı hakkında, kulüpten önemli bir açıklama geldi.

Corona virüsü nedeniyle tedavi olduğu hastaneden bugün taburcu olacağını açıklayan İkinci başkan için Kulübü'nden son dakika bir açıklama geldi. İşte o açıklama...

İşte kulüpten yapılan o açıklama...
"8 Mart tarihinde Koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak ve değerli eşi Sn. Şükran Albayrak'ın son tetkiklerinin ardından hastaneden taburcu edilmelerine karar verilmiştir."

Son dakika: Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak corona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi SON DAKİKA: GALATASARAY İKİNCİ BAŞKANI ABDURRAHİM ALBAYRAK CORONA VİRÜS TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

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