Son dakika: Galatasaray'dan önemli Abdurrahim Albayrak açıklaması
Son dakika: Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak hakkında, kulüpten önemli bir açıklama geldi.
Corona virüsü nedeniyle tedavi olduğu hastaneden bugün taburcu olacağını açıklayan İkinci başkan Abdurrahim Albayrak için Galatasaray Kulübü'nden son dakika bir açıklama geldi. İşte o açıklama...
İşte kulüpten yapılan o açıklama...
"8 Mart tarihinde Koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak ve değerli eşi Sn. Şükran Albayrak'ın son tetkiklerinin ardından hastaneden taburcu edilmelerine karar verilmiştir."
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