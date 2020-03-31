31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak corona virüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
ABONE OL
ABDURRAHİM ALBAYRAK HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Son dakika: İkinci Başkanı , koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

İkinci Başkanı , 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından bugün taburcu olduğunu açıkladı.

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın ardından Abdurrahim Albayrak'tan da iyi haber geldi. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, 14 günlük koronavirüs tedavisinin ardından hastaneden taburcu olduğunu ve tedavisine evde devam edileceğini duyurdu. Albayrak yaptığı açıklamada, "14 gündür Koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğümüz hastaneden bugün taburcu oluyoruz. Tedavimin kalan kısmına evde devam edilecek. Benimle özveriyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, aileme, dualarını esirgemeyen sizlere çok teşekkür ediyor; tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan önemli Fatih Terim açıklaması BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. ATEŞ KARA'DAN ÖNEMLİ FATİH TERİM AÇIKLAMASI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA