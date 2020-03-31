Fouad Bachirou Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı olacak
Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan siyah beyazlı yönetimin ilk hedefi, Atiba sonrası orta sahayı emanet edeceği oyuncuyu bulmak. Atiba ile 1 yıl daha devam etmek isteyen Beşiktaş, yıldız oyuncunun veliahtını Malmö'den Fouad Bachirou olarak belirledi.
Beşiktaş, Atiba'nın gidişi sonrası oluşacak boşluğu Fouad Bachirou ile dolduracak… Sabah'ın haberine göre; sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Kanadalı ile 1 yıl daha devam etmek isteyen Kartal, Atiba sonrası kriz yaşamamak için önlemini erken aldı. Malmölü Bachirou'nun sezon sonunda transfer edilmesi planlandı.
1 SEZON BİRLİKTE OYNAYACAKLAR
Kartal'da Atiba ile Bachirou'nun önümüzdeki sezonu birlikte geçirmesi hedefleniyor. Kanadalı'nın bırakmasıyla ise 29 yaşındaki Bachirou'ya, orta alanın liderliğinin teslim edilmesi düşünülüyor. Bachioru'nun kulübüyle iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
BONSERVİSİ 1 MİLYON EURO
Geçtiğimiz sezon Malmö formasıyla iki kez Beşiktaş'a rakip olan Komorlar uyruklu futbolcu, oldukça atletik ve hızlı bir isim. Piyasa değeri 1 milyon Euro olan Bachirou için, Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde Malmö ile temasa geçmesi bekleniyor.
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