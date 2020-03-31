Son dakika | Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezon 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde sonlanacak
Son dakika: FIBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını açıkladı.
FIBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını açıkladı.
FIBA, corona virüs nedeniyle ertelenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin yeni tarihini ve formatını açıkladı.
Yapılan açıklamada Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yapılacak 8'li finalle sonlandırılacağını belirtildi.
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