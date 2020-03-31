Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İngiliz ekibi genç yıldız için gelecek

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor. Sarı lacivertli takım eski hocası Phillip Cocu, yıldız futbolcuya talip oldu. İngiliz ekibi Derby County, 13 milyon Sterlin teklif edecek.

Fenerbahçe'nin eski hocası Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County'nin Ferdi Kadıoğlu'na talip olduğunu yazdı. İngilizler 13 milyon sterlin teklif edecek.

FENERBAHÇE ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ PHILLIP COCU İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamasa da oyuna girdiği anlarda kalitesini gösteren Ferdi Kadıoğlu''na talip var. İngiliz medyası, Fenerbahçe eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County''nin 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediğini yazdı.

TEKLİF 13 MİLYON STERLİN

Haberde, Championship ekibinin Ocak ayında genç futbolcu için yaptığı teklifin kabul edilmediği, bunun üzerine kulübün 13 milyon sterlinlik yeni bir teklife hazırlandığı iddia edildi.

4 GOL 3 ASİST

Ferdi Kadıoğlu bu bonservis bedeliyle İngiltere'ye giderse Derby County, kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmiş olacak. Genç yıldız bu sezon 4 gol atarken 3 asist yaptı.