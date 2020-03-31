Jose Sosa'dan Trabzonspor'a güzel haber
Trabzonspor'a Jose Sosa'dan güzel haber geldi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu, yönetimin yaptığı yeni sözleşme teklini kabul etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, karakterinden çok memnun olduğu Sosa’ya futbolculuk sonrası için sportif direktörlük önerdi, 34 yaşındaki Tangocu “Neden olmasın” dedi.
Kariyerinin ikinci baharını Trabzon'da yaşayan, kaptanlık pazubandı verildikten sonra hem saha içinde hem de saha dışında herkesi kendine hayran bırakan Jose Sosa, 2 yıl daha Bordo-Mavili formayı giyecek. Sezon sonunda kontratı bitecek olan 34 yaşındaki maestro ile uzun zamandır görüşmeleri sürdüren Trabzonspor Yönetimi, nihayet mutlu sona ulaştı. Sosa'nın en yakın zamanda 1+1 yıllık mukaveleye imza atması bekleniyor.
BAŞKAN AĞAOĞLU SOSA'YA SPORTİF DİREKTÖRLÜK TEKLİ ETTİ
Sosa'nın ücretini de 2 milyon Euro seviyesine çekmesi bekleniyor. Ancak taraflar arasındaki anlaşmada bir de sürpriz detay var. Öyle ki Başkan Ahmet Ağaoğlu, her seferinde karakterinden övgüyle bahsettiği Sosa'nın daha uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet etmesini istiyor. Bu doğrultuda, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra da Sosa'nın kalmasından yana olan Ağaoğlu'nun, Tangocu'ya sportif direktörlük önerisi yaptığı öğrenildi.
TEK HEDEFİ ŞAMPİYONLUK
Sosa'nın da bu teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında. Trabzon'da oldukça mutlu olan ve ailevi anlamda da hiçbir sorunu bulunmayan tecrübeli yıldız, 2018'in Ocak ayından bu yana kızları ve eşiyle şehirde yaşıyor. Bu sezon tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Jose Sosa, Trabzonspor'un efsanesi olarak futbolu bırakmak istiyor.
LİGİN MAESTROSU SOSA
Bu sezon çıktığı 24 lig maçında 6 gol, 6 asistlik etkili bir performans ortaya koyan Sosa, önemli istatistiklere bakıldığında da ilk sırada. Ceza sahası dışından en fazla gol atan (4) isim durumundaki kaptan, en fazla pas yapan (1502), ortadan en çok kilit pas veren (40) ve kornerden en fazla kilit pas gönderen (24) oyuncu. Sosa aynı zamanda ligin en çok pas engelleyen (38) futbolcusu.
Kaynak:Fanatik
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