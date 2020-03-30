Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu olduktan sonra açıklama yaptı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Fatih Terim, "Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin... Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım." ifadelerine yer verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Fatih Terim, "Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin... Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım." ifadelerine yer verdi.
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu;
"Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu... Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin... Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım.
Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım.
Hastane aşamasını tamamlayıp evimdeki aşamaya geçiyorum.
Bu süreçte başta Prof.Dr.Ferah Ece olmak üzere tüm Liv Hospital doktorlarına, çalışanlarına; desteğini, duasını eksik etmeyen büyüklerime, arkadaşlarıma, dostlarıma; oyuncu evlatlarıma ve yol arkadaşlarıma; başta kalbi sarı kırmızı atan canlarım olmak üzere tüm renklere gönül vermiş kardeşlerime; sabırla ve umutla yanımda olan aileme teşekkür ederim.
Ne olur, imkanlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın.
Dün olduğu gibi bugünden sonra da ettiğim her duada, bu virüsle mücadele eden tüm savaşçılar ve hayatlarını, hayatlarımız için adayan tüm sağlık emekçileri olacak. Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum..."
TERİM'İN KARANTİNASI DEVAM EDECEK
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisiyle tedavi gördüğü Liv Hospital Ulus'tan taburcu edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in doktoru Prof. Dr. Ferah Ece, tecrübeli teknik adamın karantinasının evde devam edeceğini söyledi.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi televizyonu GS TV'ye telefonla bağlanan Ece, deneyimli teknik adamın tedavisinin Sağlık Bakanlığı yönergelerine uygun olarak birçok uzmanın yer aldığı konseyle verildiğini belirtti.
Terim'in 18 Mart'ta koronavirüs testiyle başvurduğunu ve yaklaşık 1 hafta sonra hastaneye yattığını belirten Ece, deneyimli teknik adamın şikayetlerinin azaldığını ancak hala pozitif olduğunu kaydederek şunları aktardı:
"Hocamızın takipleri gayet iyi gitti. Kliniği, şikayetleri azaldı. Bilgisayarlı tomografide lezyonda gerileme görüldü ve şu anda hiç şikayeti yok. Ancak hala pozitif. Bu nedenle de karantina altına aldık hocayı ve takip ediyoruz. En ufak bir şikayeti olduğunda da gerekli olan tetkik ya da tedavileri değiştirmeleri için tekrar hastaneye gelecek. Kendini evde izole edecek, maske takacak, dışarı çıkmayacak, insanlarla temasında sosyal mesafeye özen gösterecek ve kendinde yeni gelişebilecek şikayetleri muhakkak takip edip bizimle irtibat halinde kalacak. Biz de bu arada tekrar bazı tahlilleri evden yürütüyor olacağız."
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