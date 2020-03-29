Harry Kane'den ayrılık mesajı
Tottenham'ın İngiliz golcüsü Harry Kane, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer iddialarını değerlendiren Harry Kane, "Sonsuza kadar Tottenham'da kalmayabilirim." dedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen Harry Kane, takımdan ayrılabileceğini söyledi.
İngiliz oyuncu, Tottenham'ın eski futbolcusu Jamie Redknapp'ın Instagram hesabında yaptığı canlı yayında geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Futbolu Tottenham'da bırakıp bırakmayacağı sorusunu cevaplayan Kane, "Buna evet diyemem, hayır da diyemem. Spurs'u çok seviyorum ve her zaman seveceğim. Ama bunun için burada kalacak biri değilim." ifadelerini kullandı.
Kalması için takımın doğru işler yaptığını ve geliştiğini hissetmesi gerektiğini söyleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Ben hırslı bir oyuncuyum. Gelişmek, zirvede olmak istiyorum. Burada kalmam takımın nasıl gelişeceğine bağlı. Sonsuza kadar Tottenham'da kalmayabilirim." şeklinde konuştu.
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