Son dakika: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu açıkladı: Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim

Son dakika haberi... Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'tan koronavirüs (corona virüs) hastalığıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinde açıklama yaptı. Hikmet Albayrak, yaptığı paylaşımda ''Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim.''

Son dakika haberi... Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, corona virüsünü atlattığını ve iyileştiğini açıkladı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak gibi corona virüsü test sonucu pozitif çıktığı açıklanan Hikmet Albayrak, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"TEDAVİM TAMAMLANDI ALLAH'IN İZNİYLE İYİLEŞTİM"

Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, ''Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim.'' paylaşımında bulundu.

Abdurrahim Albayrak ile Nadiye Albayrak'ın corona virüsü tedavisi ile devam ediyor. Abdurrahim Albayrak, son olarak sağlığının iyiye gittiğini açıklamıştı.