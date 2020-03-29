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Son dakika: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu açıkladı: Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim

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Giriş Tarihi: 29.03.2020 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020
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ALBAYRAK'IN OĞLU AÇIKLADI: ALLAH'IN İZNİYLE...

Son dakika haberi...  İkinci Başkanı 'ın oğlu 'tan koronavirüs (corona virüs) hastalığıyla ilgili hesabı üzerinde açıklama yaptı. Hikmet Albayrak, yaptığı paylaşımda ''Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim.''

Son dakika haberi... İkinci Başkanı 'ın oğlu , corona virüsünü atlattığını ve iyileştiğini açıkladı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak gibi corona virüsü test sonucu pozitif çıktığı açıklanan Hikmet Albayrak, hesabından paylaşımda bulundu.

"TEDAVİM TAMAMLANDI ALLAH'IN İZNİYLE İYİLEŞTİM"

Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak, ''Tedavim tamamlandı ve Allah'ın izni ile iyileştim. Yeni yapılan son 2 test sonucum da NEGATİF geldi. Tüm hastalara acil şifalar dilerim.'' paylaşımında bulundu.

Abdurrahim Albayrak ile Nadiye Albayrak'ın corona virüsü tedavisi ile devam ediyor. Abdurrahim Albayrak, son olarak sağlığının iyiye gittiğini açıklamıştı.

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