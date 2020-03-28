Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Smedley koronavirüsten öldü
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley, hayatını kaybetti. Geoff Smedley iki hafta önce virüse yakalanmıştı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı, INAS Avrupa Eski Başkanı Geoff Smedley, yaklaşık iki hafta önce koronavirüse yakalanmıştı. İngiltere'de yaşayan Smedley dün gece yaşam savaşını kaybederek vefat etti." denildi.
MESAJ YAYIMLADI
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Smedley'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. Aydın, başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İYİ BİR TÜRK DOSTUYDU"
"Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı, INAS Avrupa Eski Başkanı Türk dostu değerli arkadaşımız Geoff Smedley'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. 2020 Trisome Oyunları'nın ülkemizde düzenlenmesi için çok çaba harcadı, iyi bir Türk dostuydu. Hayatını özel sporculara adamış sevgili dostum Geoff'in hayallerinin gerçekleşmesi için yılmadan çalışacağız. Çok emek verdiğimiz 2020 Trisome Oyunları'nı 19-26 Ekim 2020 tarihlerinde Geoff Smedley'in anısına en ihtişamlı şekilde organize edeceğiz. Dünyadaki tüm özel sporcular ailemize başsağlığı ve üzüntülerini iletiyorum."
İLK ÖLÜM 16 MART'TA
Spor dünyasında koronavirüs yüzünden ilk ölüm 16 Mart'ta gerçekleşmişti. Atletico Portada Alta antrenörü Francisco Garcia koronavirüse yenik düşmüştü.
92 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Genoa ve Sampdoria kulüplerinin ortak olarak kullandığı Stadio Luigi Ferraris'nin mimarı, 92 yaşındaki Vittorio Gregotti koronavirüs nedeniyle Milano'da hayatını kaybetti.
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