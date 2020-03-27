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Trabzonspor'dan Yusuf Günay ve Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı

SPOR
Giriş Tarihi: 27.03.2020
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TRABZONSPOR'DAN YUSUF GÜNAY VE KAYSERİSPOR'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Kulübü, Kulübü Başkan Yardımcısı ve 'un bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlanması üzerine, "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 teşhisi konulan Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve idari personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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