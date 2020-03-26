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Cedi Osman Mevlüt Çavuşoğlu'nun başlattığı dayanışmaya destek verdi

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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CEDİ OSMAN'DAN ÇAVUŞOĞLU'NA DESTEK

Cleveland Cavaliers'da forma giyen milli yıldızımız , "evde kal" çağrısında bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Cedi Osman Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt vererek, "Sayın Bakan'ım çok teşekkür ederim. Bu twitin altında #EvdeKal etiketiyle benim gibi evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı milli takım formamdan hediye edeceğim" dedi.

NBA takımı Cleveland Cavaliers forması giyen , yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Cedi Osman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini sosyal medya üzerinden yürütülen dayanışmaya davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yanıt vererek, "Sayın Bakan'ım çok teşekkür ederim. Bu twitin altında #EvdeKal etiketiyle benim gibi evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı milli takım formamdan hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.

Cedi, "Şimdi sıra sizde." diyerek basketbolcular Semih Erden, Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay ve Birkan Batuk'u da kampanyaya katılmaya davet etti.

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