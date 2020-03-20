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Galatasaray'da flaş transfer kararı!

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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GALATASARAY'DA FLAŞ TRANSFER KARARI!

Sarı kırmızılı yöneticiler 'in talimatına göre, transferde yaş sınırını 25'e çekti. Önümüzdeki sezon Mariano, Nagatomo ve Selçuk ile yollar ayrılacak. Yandaş ve Emre Kılınç ile ön protokol imzalayan , Oğulcan Çağlayan'la da söz kesti.

Sezona sol kanatta 33 yaşındaki Nagatomo ve Babel'le başlayan , devre arasında gençleşti. Yaş ortalaması 22 olan Saracchi-Onyekuru- Jesse hamlesine imza atan sarı-kırmızılı kulüpte transfere 25-26 yaş sınırı getirildi.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN'LA DA ANLAŞMA SAĞLADI
'un 25 yaşındaki yıldızları Yandaş-Emre Kılınç ikilisi ile ön protokol imzalayan Galatasaray, sezon sonunda serbest kalacak Rizespor'un 1996 doğumlu hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan'la da anlaşma sağladı.

İHTİYACA RAĞMEN DA COSTA'YI VETO ETTİ
, "Yaşı 30'a yakın oyuncu transferi istemiyorum" diyerek Galatasaray'ın geleceğini planlamaya başladı. Terim, Ocak ayında stoper ihtiyacına rağmen boşta olan Da Costa'yı veto etti ve 1986 doğumlu Faslı stoper ara transferin son günü Trabzonspor'a gitti. Genç yerli oyuncular Mert Hakan, Emre Kılınç ve Oğulcan'ı uzun vadeli düşünen sarı-kırmızılılar, yabancı transferinde de 25- 26 yaş kriterine dikkat edecek. Sezon sonunda 30 yaş üstü isimlerden Mariano, Nagatomo ve Selçuk ile yollar resmen ayrılacak ve takım gençleşecek.

Kaynak:Sabah

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