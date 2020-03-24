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Real Madrid Erling Haaland'a kancayı taktı

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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REAL MADRİD ERLİNG HAALAND'A KANCAYI TAKTI

'da fırtına gibi esen Norveçli golcü için flaş bir iddia ortaya atıldı. ekiplerinden , yeni sezonda forvet hattına takviye yapmak için çalışmalara başladı. İspanyol takımının ilk hedefi Dortmund forması giyen Erling Haaland.

'nın köklü kulüplerinden yeni sezonun kadro planlamasını yapmak için hazırlıklara başladı.

FORVETLERİNDEN VERİM ALAMIYOR
Teknik direktör Zidane'ın forvet bölgesine takviye yapılması istediği öğrenildi. Fransız teknik adamın bu isteğindeki asıl neden ise Luka Jovic ve Mariano Diaz'dan istediği verimi alaması ve Benzema'nın ilerleyen yaşı olması.

REAL'İN İLGİSİNİ ÇEKTİ
İspanyol kulüp bu gelişmeler ışığında Dortmund forması giyen 'ı gündemine aldı. 19 yaşındaki Norveçli golcünün bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile gösterdiği performans ve ara transfer döneminde Dortmund'un kadrosuna dahil olması ile büyük kulüpte gösterdiği inanılmaz çıkış Real Madrid'in ilgisini çekti.

Marca'nın haberine ünlü menajer Mina Raiola devreye girdi ve yakın zamanda anlaşmanın tamamlanacağı belirtildi.

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