Real Madrid Erling Haaland'a kancayı taktı
Almanya Bundesliga'da fırtına gibi esen Norveçli golcü Erling Haaland için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, yeni sezonda forvet hattına takviye yapmak için çalışmalara başladı. İspanyol takımının ilk hedefi Dortmund forması giyen Erling Haaland.
İspanya La Liga'nın köklü kulüplerinden Real Madrid yeni sezonun kadro planlamasını yapmak için hazırlıklara başladı.
FORVETLERİNDEN VERİM ALAMIYOR
Teknik direktör Zidane'ın forvet bölgesine takviye yapılması istediği öğrenildi. Fransız teknik adamın bu isteğindeki asıl neden ise Luka Jovic ve Mariano Diaz'dan istediği verimi alaması ve Benzema'nın ilerleyen yaşı olması.
REAL'İN İLGİSİNİ ÇEKTİ
İspanyol kulüp bu gelişmeler ışığında Dortmund forması giyen Erling Haaland'ı gündemine aldı. 19 yaşındaki Norveçli golcünün bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile gösterdiği performans ve ara transfer döneminde Dortmund'un kadrosuna dahil olması ile büyük kulüpte gösterdiği inanılmaz çıkış Real Madrid'in ilgisini çekti.
Marca'nın haberine ünlü menajer Mina Raiola devreye girdi ve yakın zamanda anlaşmanın tamamlanacağı belirtildi.
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