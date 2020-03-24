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Trabzonspor'dan açıklama: Tüm testler negatif çıktı

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Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA: TÜM TESTLER NEGATİF ÇIKTI

Son dakika haberi... Kulübü, futbol A takımda yer alan futbolcular ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Kulübü, A takım futbolcu ve teknik heyetine yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in virüse yakalanmasının ardından birçok kulüp teknik ekip ve futbolcularına tedbir amaçlı test yapıyor. Bu bağlamda Trabzonspor da Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven'in koordinasyonunda A takım futbolcu ve teknik heyetinin koronavirüs testine tabi tutulduğunu, sonuçların da negatif çıktığını belirtti.

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