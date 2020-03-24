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24.03.2020

Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ koruma amaçlı izolasyonda

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ilkinin negatif çıktığı ancak ikinci test sonuçlanana kadar hastanede gözetim altında tutulacağı duyuruldu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ilkinin negatif çıktığı ancak ikinci test sonuçlanana kadar hastanede gözetim altında tutulacağı duyuruldu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gümüşdağ'ın bu sabah sağlık kondisyonunda ortaya çıkan belirtiler sebebiyle test yaptırdığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam saatlerinde kesinleşecek olan ikinci test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını, sağlık durumunun iyi ve takip altında olduğunu kamuoyuna duyururuz."

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