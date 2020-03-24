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Fenerbahçe'den gençlik harekatı! Rodrigo Riquelme bombası!

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Giriş Tarihi: 24.03.2020
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FENERBAHÇE'DEN RODRİGO RİQUELME BOMBASI!

'de yönetim, gelecek sezonun kadro yapılanması için kolları sıvadı. Genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulüp, 'in yıldızını gözüne kestirdi. Fenerbahçe, oyun stili Griezmann'a benzetilen 'yi kadrosuna katmak istiyor.

'de önümüzdeki sezonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Genç ve gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertli kulüp, 'in yıldızını gözüne kestirdi. Fenerbahçe, oyun stili Griezmann'a benzetilen 'yi kadrosuna katmak istiyor.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMADAN ATLETICO MADRID'DEN AYRILACAĞI İDDİA EDİLDİ
Teknik direktörünü henüz belirlemese de gelecek sezonun planlamasına başlayan Fenerbahçe için 'dan transfer iddiası geldi. Sabah'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid'in gelecek vaat eden oyuncusu Rodrigo Riquelme'nin sarı-lacivertli kulübün radarında olduğu belirtildi. 'nin A takıma almayı düşünmediği 19 yaşındaki oyuncunun, sürekli oynayabilmek için sezon sonunda biten sözleşmesini uzatmadan Atletico Madrid'den ayrılacağı iddia edildi.

GENÇLİK HAREKATI
2000 doğumlu Riquelme'nin bir süredir Celtic ve Rangers başta Avrupa'nın değişik takımlarıyla görüşmeler yaptığı ancak parayı göz önüne alması halinde Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirebileceği belirtildi. Son dönemde genç oyuncuları kadrosuna katmaya önem veren sarı-lacivertli kurmayların, Riquelme'yi, "yetiştirici bir teknik adamla anlaşıp, gençlere önem veren bir takım kurma" sözüyle ikna etmeye çalışacağı gelen bilgiler arasında

GRIEZMANN'A BENZETİLİYOR
Marca, oyun tarzıyla Griezmann'a benzetilen Riquelme'nin hızı ve top sürmedeki yeteneği ile dikkat çektiğini yazdı. 19 yaşındaki oyuncu ceza sahası ve çevresinden attığı etkili şutlarıyla da tanınıyor.

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