İşte Loris Karius'un yeni takımı

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla tüm spor otoriteleri tarafından eleştirilen Alman kaleci Loris Karius sezon sonu takımdan ayrılacak. Genç kalecinin Premier Lig ekibi West Ham United’la temas halinde olduğu öğrenildi.

Kartal'daki 2 sezonluk kiralık anlaşması dönem sonunda bitecek olan Loris Karius'a, Liverpool'a dönüş yolu da kapanmıştı.

Beşiktaş'taki istikrarsız performansı sonrasında Merseyside ekibinin kadrosunda düşünmediği Alman file bekçisinin, menaceri aracılığıyla şimdiden kulüp arayışına girdiği belirtildi. Tecrübeli ismin, bir diğer Premier Lig ekibi West Ham United'la temas halinde olduğu öğrenildi.