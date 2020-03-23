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İşte Loris Karius'un yeni takımı

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Giriş Tarihi: 23.03.2020
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İŞTE LORİS KARİUS'UN YENİ TAKIMI

'ta gösterdiği performansla tüm spor otoriteleri tarafından eleştirilen Alman kaleci sezon sonu takımdan ayrılacak. Genç kalecinin ekibi ’la temas halinde olduğu öğrenildi.

'daki 2 sezonluk kiralık anlaşması dönem sonunda bitecek olan 'a, 'a dönüş yolu da kapanmıştı.

'taki istikrarsız performansı sonrasında Merseyside ekibinin kadrosunda düşünmediği Alman file bekçisinin, menaceri aracılığıyla şimdiden kulüp arayışına girdiği belirtildi. Tecrübeli ismin, bir diğer ekibi 'la temas halinde olduğu öğrenildi.

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