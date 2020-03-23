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Galatasaray'dan Nazım Sangare hamlesi!

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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GALATASARAY'DAN YERLİ SAĞ BEK HAMLESİ!

Gelecek sezon takımdaki kaliteli yerli isimlerin sayısını çoğaltmak isteyen yönetimi, 'un sağ beki için nabız yoklayacak.

Mariano'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yıldız futbolcunun gitme ihtimali, kalmasından daha yüksek. Ancak Brezilyalı futbolcu takımda devam etse dahi Teknik Direktörü Fatih Terim, savunmanın sağına daha hızlı, daha genç ve daha dinamik bir isim mutlaka istiyor. Radardaki oyuncu ...

SANGARE KONUSUNDA NABIZ YOKLAYACAK
25 yaşındaki gurbetçi futbolcu, 2017'den bu yana 'de istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekerken, A 'a kadar yükseldi. Kadrodaki yerli kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, Sangare konusunda nabız yoklayacak.

SÖZLEŞMESİ 2022'YE KADAR
'un sözleşmesini 2022'ye kadar uzattığı Sangare'ye, transferde kolaylık sözü vererek imza attığı öğrenilirken, görüşmelerde oyuncunun tavrı da belirleyici olacak. Galatasaray'ın hedefi, çok yüksek bonservis ödemeden gerekirse takas yoluyla bu transferi çözmek.

Fransa'nın yeni Zidane'ı Adil Aouchiche Galatasaray yolunda FRANSA'NIN YENİ ZİDANE'I ADİL AOUCHİCHE GALATASARAY YOLUNDA

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