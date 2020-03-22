Fenerbahçe'den Kwadwo Asamoah hamlesi

Galatasaray'ın önceki senelerde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği sol bek Kwadwo Asamoah için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı lacivertli yöneticilerin hedefi, ünlü oyuncuyu sezon sonu uygun fiyata takıma kazandırmak.

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarının şimdiden başladığı iddia edildi. Yönetimin ilk iş olarak sol bek transferi yapacağı öğrenildi. Sarı lacivertlilerin Inter'de forma giyen Kwadwo Asamoah'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

SEZON SONU UYGUN FİYATA FENERBAHÇE'YE

İtalya'nın Roma takımında forma giyen Aleksandar Kolarov anlaşamayan Sarı-Lacivertliler'in, gündemine yine Çizme'den birismi aldığı ve İnter'in Ganalı oyuncusu Kwadwo Asamoah'ı istediği belirtildi. İnter'de bu sezon Antonio Conte'nin sadece 11 maçta oynattığı 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon bitiyor. Kanarya da Ganalı sol beki sezon sonunda uygun bir fiyatla kadrosuna katmayı planlıyor.