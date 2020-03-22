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Fenerbahçe'den Kwadwo Asamoah hamlesi

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Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
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FENERBAHÇE'DEN FLAŞ HAMLE! GANALI YILDIZA KANCA

Galatasaray'ın önceki senelerde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği sol bek için devreye girdi. Sarı lacivertli yöneticilerin hedefi, ünlü oyuncuyu sezon sonu uygun fiyata takıma kazandırmak.

'de gelecek sezonun transfer çalışmalarının şimdiden başladığı iddia edildi. Yönetimin ilk iş olarak sol bek transferi yapacağı öğrenildi. Sarı lacivertlilerin Inter'de forma giyen 'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

SEZON SONU UYGUN FİYATA FENERBAHÇE'YE
'nın Roma takımında forma giyen anlaşamayan Sarı-Lacivertliler'in, gündemine yine Çizme'den birismi aldığı ve İnter'in Ganalı oyuncusu Kwadwo Asamoah'ı istediği belirtildi. İnter'de bu sezon 'nin sadece 11 maçta oynattığı 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek sezon bitiyor. Kanarya da Ganalı sol beki sezon sonunda uygun bir fiyatla kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray'ın Kwadwo Asamoah için ödeyeceği bonservis belli oldu GALATASARAY'IN KWADWO ASAMOAH İÇİN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS BELLİ OLDU
Asamoah Verdiğim sözün arkasındayım. Asla dönmem ASAMOAH "VERDİĞİM SÖZÜN ARKASINDAYIM. ASLA DÖNMEM"
Galatasaray Kwadwo Asamoah ile anlaştı GALATASARAY KWADWO ASAMOAH İLE ANLAŞTI

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