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Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs testi pozitif çıktı

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Giriş Tarihi: 21.03.2020
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DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZDA KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ

'da kulüp yöneticisi olarak görev yapan kulübün efsane eski futbolcusu ve altyapıdan yetişip A takıma çıkan oğlu 'nin korona virüs testi pozitif çıktı.

'da kulüp yöneticisi olarak görev yapan kulübün efsane eski futbolcusu ve altyapıdan yetişip A takıma çıkan oğlu 'nin korona virüs testi pozitif çıktı. Kulüp yaptığı yazılı açıklama ile iki ismin de şu anda durumunun iyi olduğunu ve 2 hafta evde karantina alt��nda duracaklarını açıkladı. Gerekli görüldüğü taktirde karantina süresinin uzatılacağı da aktarıldı.

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