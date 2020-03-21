Marius Sumudica ülkesine döndü!
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgını futbolu da olumsuz etkiledi. Salgın nedeniyle Süper Lig maçları ertelenirken, Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kiraladığı özel jetle ülkesi Romanya'ya gitti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kiraladığı özel jetle ülkesi Romanya'ya gitti.
Süper Lig'in ertelenmesinin ardından Gaziantep FK'nın Rumen çalıştırıcısı Marius Sumudica kiraladığı özel jetle, yardımcılarını da yanına alarak ülkesine döndü.
Sumudica, Türkiye'den ayrılığı ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Benim zaten aralık ayından bu yana sağlık problemlerim vardı. O yüzden şu anki düşüncem sadece sağlığım. Bu özel uçak zaten masraflı oldu. Kimseyle temas halinde olmak istemedim. Özel jetle Romanya'ya gidiyorum. Dokuzuncu sıraya gelmek için çok çalıştım. Gaziantep benim ailem. Bütün futbolu öldüren virüs oldu. Şu an fazla bir şey yapamadığımız için gidişata göre bakacağız. Tekrar normal hayata döndüğümüz zaman geri döneceğim. Seyirciler olsun, medya olsun herkese başarılar diliyorum.
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