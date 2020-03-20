Beşiktaş'ta Adem Ljajic dibi gördü
Beşiktaş'ta sezonun en büyük hayal kırıklığı oluşturan ismi Adem Ljajic oldu. Bu sezon performansı dibe vuran Adem Ljajic, Abdullah Avcı’nın ardından Sergen Yalçın’ın da gözünden düşmüştü.
Siyah-Beyazlılar lig bitiminde Ljajic'i iyi bir teklif gelmesi halinde satacak. 6.5 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu kullanılan Ljajic'in en az bu rakamı getirmesi beklenecek. Eski kulübü Fiorentina'nın yanı sıra bazı İtalyan kulüpleriyle Ljajic'in menaceri temasta. Beşiktaş Yönetimi gelişmeleri yakından takip ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Fatih Terim'den yönetime net mesaj!
- Beşiktaş transfer borsasını sallıyor! İşte o isimler
- Galatasaray'da flaş transfer kararı!
- Fenerbahçe kara kara düşünüyor!
- Bedava golcü piyangosu! Sözleşmesi yazın bitecek
- Liverpool Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı
- İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi
- Futbola corona virüs darbesi! Zarar dudak uçuklattı
- R.Madrid'i karıştıran olay! Karantinadan kaçtı
- Trabzonspor'da hedef Guelor Kanga
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?
- Son dakika: Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!
- Son dakika: ÖSYM sınav takviminde güncelleme: 2020 MSÜ, MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?
- Son dakika: 2020 LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları
- Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?
- CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?
- YÖK'ten son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
- ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?