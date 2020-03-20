20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Beşiktaş'ta Adem Ljajic dibi gördü

SPOR
Giriş Tarihi: 20.03.2020
ABONE OL
BEŞİKTAŞ'TA ADEM LJAJİC DİBİ GÖRDÜ

'ta sezonun en büyük hayal kırıklığı oluşturan ismi oldu. Bu sezon performansı dibe vuran Adem Ljajic, ’nın ardından ’ın da gözünden düşmüştü.

Siyah-Beyazlılar lig bitiminde Ljajic'i iyi bir teklif gelmesi halinde satacak. 6.5 milyon Euro'ya satın alma opsiyonu kullanılan Ljajic'in en az bu rakamı getirmesi beklenecek. Eski kulübü 'nın yanı sıra bazı İtalyan kulüpleriyle Ljajic'in menaceri temasta. Yönetimi gelişmeleri yakından takip ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA