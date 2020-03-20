İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi: Timon Wellenreuther
Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda takımdan ayrılacak Loris Karius'un yerini doldurmak için kaleci transferi çalışmalarına başladı. Sezon sonu serbest kalacak 24 yaşındaki kaleci için son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.
Sezon sonu ayrılacak olan Loris Karius'un yerine bir isim arayan Beşiktaş yönetimi, Hollanda'da ilk yarının en iyi kalecisi seçilen ve halen Willem II forması giyen Timon Wellenreuther ile temasa geçti.
Sezon sonu serbest kalacak 24 yaşındaki kaleci için son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.
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