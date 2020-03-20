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İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi: Timon Wellenreuther

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Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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İŞTE BEŞİKTAŞ'IN YENİ KALECİSİ

yönetimi, sezon sonunda takımdan ayrılacak Loris Karius'un yerini doldurmak için kaleci transferi çalışmalarına başladı. Sezon sonu serbest kalacak 24 yaşındaki kaleci için son kararı   verecek.

Sezon sonu ayrılacak olan Loris Karius'un yerine bir isim arayan yönetimi, Hollanda'da ilk yarının en iyi kalecisi seçilen ve halen Willem II forması giyen Timon Wellenreuther ile temasa geçti.

Sezon sonu serbest kalacak 24 yaşındaki kaleci için son kararı verecek.

İşte Beşiktaş'ın Karius planı İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KARİUS PLANI

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