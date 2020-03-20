Real Madrid'de Luka Joviç karantinadan kaçtı!
La Liga ekiplerinden Real Madrid’in Sırp golcüsü Luka Joviç, sevgilisinin doğum günü partisine katılmak için, takımının bulunduğu karantina bölgesinden kaçarak özel uçakla Sırbistan'a gitti. Golcü oyuncu bu skandal hareketiyle hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Sırp futbolcusu Luka Jovic, Real Madrid'in basketbol takımında bir oyuncuda Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından alınan karantina kararlar gereği İspanya'da karantina altına alındı.
SEVGİLİSİNİN YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAMAK İÇİN ÖZEL UÇAKLA BELGRAD'A GİTTİ
Sırp futbolcu Jovic, sevgilisinin yaş gününü kutlamak için özel uçakla Belgrad'a gitti. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Real Madrid basketbol takımının oyuncusu Trey Thompkins'in Corona virüsü testi pozitif çıkmış, Real Madrid kulübü aynı tesiste antrenman yapan tüm sporcuları karantinaya almıştı. Teknik Direktör Zinedine Zidane'nin verdiği kararla futbol takımı da karantinaya dahil edilmişti.
"LUKA JOVİC'İ KALACAĞINI BEYAN ETTİĞİ ADRESTE BULAMADIK, TUTUKLANABİLİR"
Corona virüsü riski altında olan Sırbistan'da, ülkeye giriş yapan herkes karantinaya alınıyor. Sırp yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Real Madridli Luka Jovic için Sırp makamlarının karantinayı ihlal etmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunduğu duyuruldu. Sırp polisi ise yaptığı açıklamada, "Luka Jovic'i kalacağını beyan ettiği adreste bulamadık, tutuklanabilir" dedi.
HAPİS CEZASI GELEBİLİR
Sırp yetkililer ayrıca, Luka Jovic'in ağır bir para cezası ile üç yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceğini bildirdi.
SIRBİSTAN BAŞBAKANI ELEŞTİRDİ
Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç de, Sırp oyuncu Joviç'i sert bir şekilde eleştirdi. Başbakan Brnabiç, "Milyon Euro'luk sözleşmeleri olan ve yurt dışından gelen futbolcular her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar ama yanlış düşünüyorlar" dedi.
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