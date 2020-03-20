Fenerbahçe kara kara düşünüyor! Muriç tüm planları suya düşürdü
Mutlak şampiyonluk parolasıyla başladıkları sezonda hocasını kovmak zorunda kalan Fenerbahçe'de, işler sarpa sarıyor. Vedat Muriç'i şampiyonlukla beraber iyi bir fiyata satmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin planları suya düştü. Golcü oyuncunun suskunluğu 20 milyon Euro'luk gelir beklentisini de zora soktu.
Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması için çalışmalar devam ediyor. Ancak bu planlamalar yapılırken birçok sıkıntı yaşanıyor. Yeni kadro oluşturulurken Vedat Muriç'in iyi bir bonservis bedeli ile satılması üzerine bir yol haritası belirlenmişti. Ancak takımın son dönemdeki düşüşü ile istenen rakamlara Kosovalı futbolcunun satılması pek kolay gözükmüyor.
20 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
Ligin ilk yarısındaki performansı sonrası Muriç'i özellikle Tottenham ve Burnley gibi İngiliz kulüpleri takibe almış ve yönetim "sezon sonu görüşelim" demişti. Fakat gelinen noktada 25 yaşındaki forvetin takımla beraber düşüş periyodu içine girmesi planları sıkıntıya soktu. Yönetim, 20 milyon Euro'luk bedel düşünüyordu.
EKONOMİK AÇIDAN SIKINTI BÜYÜK!
Milliyet'in haberine göre; Öte yandan şampiyonluk yarışından kopulmasıyla birlikte sarı-lacivertliler hem Şampiyonlar Ligi gelirlerinden oldu hem de TFF'nin performans primleri de büyük ölçüde kaybedildi. Bu nedenle ekonomik açıdan da ciddi sıkıntı var.
YENİ PLAN YAPMAK ŞART OLDU
Yeni sezon kadrosu kurulurken takımın şampiyon olması ve UEFA'dan gelecek gelirlerle Vedat Muriç'in iyi miktarda satılmasıyla 50-60 milyon Euro'luk gelirden bahsediliyordu.Ancak bu miktar olmadan şimdi sarı-lacivertliler sıfırdan bir plan yapmak zorunda kaldı.
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