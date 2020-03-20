Juventus'un yıldız ismi Gonzalo Higuain karantinadan kaçmak isterken yakalandı
Dünyada hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs küresel salgını nedeniyle İtalya zor günler geçiriyor. Ölü sayısı virüsün oraya çıktığı Çin'i geçti. Juventus'un Arjantinli golcüsü Gonzalo Higuain, karantinadan kaçarak ülkesine dönmek istedi. Havalimanında polis tarafından yakalanan yıldız futbolcu evine geri gönderildi.
Gonzalo Higuain karantinadan kaçarak ülkesi Arjantin'e dönmek isterken Caselle Havalimanı'nda polis tarafından durduruldu.
TEST SONUCUNU GÖSTERSEDE ÇIKIŞINA İZİN VERİLMEDİ
Repubblica'da yer alan habere göre negatif çıkan koronavirüs testini polislere gösteren Higuain'in ayrılma talebi kabul görmedi ve yıldız golcü, evine dönmek zorunda kaldı.
Real Madrid forması giyen Luka Jovic de karantinadan kaçarak sevgilisinin doğum gününü kutlamaya Sırbistan'a gitmişti.
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