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Beşiktaş Kulübünde koronavirüs önlemleri

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Giriş Tarihi: 20.03.2020
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BEŞİKTAŞ KULÜBÜNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Beşiktaş Kulübü, sporcu, teknik heyet ve çalışanlarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korumak amacıyla bir dizi önlem aldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 dolayısıyla liglerin ertelendiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Sporcularımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak dışında evlerinden çıkmamaları istenmiş, yurt dışı seyahati yapamayacakları kendilerine bildirilmiştir. , basketbol, voleybol ve hentbol liglerinin yeni fikstür planlamaları belli olana kadar tüm sporcularımıza ve çalışanlarımıza izin verilmiş, tesislerimizdeki faaliyetler sonlandırılmıştır. Kulüp bünyesindeki çalışanlarımıza konu ile ilgili bilgilendirme yapılıp, ikinci bir duyuruya kadar evlerinden çalışmaları istenmiştir. mağazalarımız, çalışanlarımız ve taraftarlarımızın sağlığı açısından geçici olarak kapatılmıştır."

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