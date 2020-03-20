2020 Tokyo Olimpiyatları ertelenecek mi? Başkan açıkladı
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, corona virüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları için çeşitli düşüncelerinin olduğunu fakat iptal etmenin bunlar arasında yer almadığını belirtti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin New York Times'a açıklamalarda bulundu.
24 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAĞI BELİRTİLİYORDU
Corona virüsünün hızla yayılmasına ve dünya genelindeki spor etkinliklerini durdurmuş olmasına rağmen Olimpiyat Oyunları'nın planlandığı şekilde 24 Temmuz'da başlayacağı belirtiliyordu.
İPTAL DÜŞÜNCESİ HAKİM
Genel anlamda ise Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 10.000'den fazla insanın ölümüne neden olan corona virüsü salgınının 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı erteleyebileceği veya iptale götürebileceği düşüncesi hakim.
BAŞKAN BACH: İPTAL GÜNDEMDE DEĞİL
IOC Başkanı Thomas Bach ise oyunların iptalini düşünmediklerini belirterek, "İptal gündemde değil. Biz bu oyunların başarısı için kararlıyız" dedi.
Dünya Sağlık Örgütü ile çalışan IOC, bu pandeminin Olimpiyat Oyunları'na nasıl etki yapacağına karar vermek için erken olduğunu belirtmişti ki Bach da, "Durumun ne olacağını henüz bilmiyoruz. Elbette farklı senaryolar düşünülüyor ama oyunlara 4.5 ay uzakta olduğumuz için diğer spor organizasyonlarından, profesyonel liglerden farklıyız. Bu krizi, kusursuz yönetmeyi zorlaştıran şey belirsizlik. 4 aydan fazlasını geçin bugün kimse size yarın ne olacağını, bir ay içinde neler olacağını söyleyemez" ifadelerini kullandı.
Japonya'nın milyarlarca dolar yatırım aldığı ve hazırlıklara en az 12 milyar dolar harcadığı organizasyonda, 600.000 seyirci ve sporcu toplamını ağırlaması bekleniyor.
'TÜNELİN SONUNDAKİ IŞIK OLMAK İSTİYORUZ'
Bach, oyunlara ilişkin nihai kararın mali çıkarlar doğrultusunda belirlenmeyeceğini ve herkesin sağlığının korunmasının ana hedef olduğunu belirtti.
Olimpiyatların bir umut olmasını istediklerini belirten Bach, "Dört yıldır yürürlükte olan risk yönetimi politikalarımız ve sigortamız sayesinde her durumda IOC olarak operasyonlara devam edebilecek ve misyonumuzu geliştirebilecek durumdayız. 206 tane Milli Olimpiyat Komitesi ve uluslararası spor federasyonları, bu son derece zor durumda dünyanın bir umut simgesine ihtiyaç duyduğunu ifade ederken bu tünelin sonunu göremesek de belki Olimpiyat ateşinin tünelin sonunda bir ışık olabilmesini istiyoruz" dedi.
'TÜM SORULARA YANITIMIZ VARMIŞ GİBİ DAVRANAMAYIZ'
Son dönemde birçok ülkede karantina uygulamaları varken sporcular da kendilerini antrenmanlara teşvik eden IOC'nin atletlerin sağlığını riske atmakla suçlamışlardı. Geçmişte eskrimde Olimpiyat altın madalyası bulunan Bach, oyunculara kendini yakın hissettiğini söyledi ve "Bir sporcunun hazırlığı için en kötü şey belirsizliktir. Çarşamba günü yaptığımız telefon konuşmasında 220 sporcuya tüm sorularına yanıtımız varmış gibi davranamayacağımızı belirttim. Sizlerle ve dünyanın geri kalanıyla aynı durumdayız. Bu olağanüstü çözümler gerektiren benzersiz, istisnai bir durum" ifadelerini kullandı.
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