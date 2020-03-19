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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Devlet ne karar alırsa uyarız

SPOR
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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TRABZONSPOR: DEVLET NE KARAR ALIRSA UYARIZ

Koronavirüsle mücadele kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Başkan Ağaoğlu, "Devlet ne karar alırsa biz ona uyarız. Uymakla da kalmaz, uygulanmasına da yardımcı oluruz" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, "Ne karar alınırsa ona uyulmalı ve uygulanması için de destek olunmalı" açıklaması yaparken, "2-3 gündür kulüpler olarak ertelenme konusunu konuşuyorduk. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Devlet ne karar alırsa biz ona uyarız. Uymakla da kalmaz, uygulanmasına da yardımcı oluruz. Çünkü milletin sağlığının kontrolü devlettedir. Devlete şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur diye şart koşmayız. Toplumun doğrusu, bireylerin doğrusundan önemli" diye konuştu.

Son dakika | Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu liglerin ertelendiğini duyurdu SON DAKİKA | GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU LİGLERİN ERTELENDİĞİNİ DUYURDU

"SALI GÜNÜNE KADAR TAKIM İZİNLİ SONRA..."

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, takıma şu an izin verildiğini belirtirken, "Salı gününe kadar takımımız izinli. Salı günü tesislerimizde çalışmalarımıza başlayacağız. Hem yerli hem de yabancı oyuncularımız Trabzon'da olacak. Yurt dışına gitmeleri söz konusu değil. Salı günü çalışmalara başlayacağız. Ligin başlama zamanı da belli değil çünkü salgının ilerleyişine göre kararlar alınacak. Önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği Toplantısı mutlaka olur ve orada konuşulur" dedi.

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